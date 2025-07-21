Новые трамваи России: что выпускают отечественные заводы. В России появились сразу три новых трамвая — большие, современные и с технологиями, которые давно ждали наши города. Трехсекционный низкопольный трамвай от Синары, самый длинный скоростной «Воевода» и пятисекционный «80 лет Победы» от Усть‑Катавского вагоностроительного завода. В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» с общим финансированием более 41 миллиарда рублей до 2042 года идёт масштабное обновление трамвайного парка и инфраструктуры.
В этом выпуске:
0:00 — в России появились сразу три новых трамвая
0:20 — федеральный проект «Развитие общественного транспорта»
0:48 — «Синара — Транспортные Машины» модель 71‑23
2:43 — скоростной пятисекционный трамвай модели 71‑952 «Воевода»
4:32 — пятисекционный низкопольный трамвай 71‑665 «80 лет Победы»
6:02 — серийное производство
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