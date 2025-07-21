В башкирском городе Агидель благоустроили набережную
По проекту бюро ISAEV Architects в небольшом башкирском городе Агидель благоустроен городской пляж на реке Белая. Площадь со сценой, инфраструктура для отдыха на свежем воздухе и безбарьерная среда сделали место точкой притяжения, которая предлагает разнообразный досуг — от мангала до вейкборда.
Центральное место пляжа — площадь «Апаиш», где проводятся массовые городские мероприятия. На площади имеется сцена с навесом, амфитеатром и летним кинотеатром. По периметру — пергола с зонами отдыха и площадки с фудтраками. Напротив сцены расположено кафе с общественным туалетом и комнатой матери и ребенка. Сама площадь и объекты на ней выполнены в плавной и криволинейной форме, прообразом стилистики является староречье реки Белой.
Спуски к реке имеют лестницы и пандусы с панорамными площадками для отдыха. На разных отметках обустроен каскад площадок, на которых расположены уличные диваны, гамаки, кресла и стационарные бинокли. С таких площадок открываются прекрасные виды на акваторию реки.
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