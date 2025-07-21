Ростех в 4 раза расширил боевые возможности ПТРК «Корнет» с новыми боеприпасами

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Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей.

«Булат» предназначен для поражения небронированной, легкобронированной и среднебронированной техники, в том числе с установленной динамической защитой. Успешные испытания боеприпаса подтвердили его заявленные характеристики.

«Специалисты „Высокоточных комплексов“ обеспечили возможность установки кассеты с четырьмя „Булатами“ вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку „Корнета“. Новый боеприпас повышает вариативность применения комплекса — теперь в его типовые цели вошли объекты, для которых мощь стандартной ракеты „Корнета“ избыточна. „Булат“ уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию», — отметили в Ростехе.

«Булат» имеет помехозащищенную систему управления по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы этой управляемой ракетой составляет несколько километров. Огонь «Булатами» может вестись с пусковой установки «Корнета» как по очереди, так и одним залпом из двух ракет.

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