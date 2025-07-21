В Белогорской ЦРБ завершен капитальный ремонт инфекционного отделения

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В Белогорской центральной районной больнице (Республика Крым) завершился капитальный ремонт инфекционного отделения. Работы проводились в отдельно стоящем двухэтажном здании, где теперь оборудованы 13 современных боксов на 25 коек, включая специальный бокс для маломобильных пациентов.

В ходе ремонта полностью обновили кровлю, окна и двери, провели внутреннюю и внешнюю отделку, заменили инженерные коммуникации и установили приточно-вытяжную вентиляцию. Каждая палата теперь имеет отдельный санузел, а рабочие места врачей и медперсонала оснащены автоматизированными системами.

Во время ремонтных работ были обнаружены сохранившиеся элементы синагоги XIX века, которая ранее служила молитвенным домом для крымчаков — малочисленной этнической группы еврейского происхождения. Эти исторические детали, включая витражи с изображением звезды Давида и фрагменты фрески, бережно сохранены и интегрированы в обновленное здание. На фасаде установлена мраморная табличка, рассказывающая об истории этого места, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Теперь обновленное инфекционное отделение готово к приему пациентов, обеспечивая комфортные и безопасные условия для лечения.

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