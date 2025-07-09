В селе Октябрьское Челябинской области завершили капремонт детской поликлиники

© minzdrav.gov.ru

В селе Октябрьское Челябинской области завершился капитальный ремонт детского поликлинического отделения районной больницы. Обновлённое медучреждение теперь соответствует современным стандартам комфорта и функциональности.

В ходе работ полностью заменили напольные покрытия, установили новые подвесные потолки, модернизировали систему освещения и отремонтировали санузлы. В здании появились современные системы кондиционирования, новые двери, а также удобная крытая колясочная. Входные группы также были реконструированы.

Помимо строительных работ, поликлинику оснастили новой мебелью: кабинеты оборудованы шкафами, пеленальными и процедурными столиками, кушетками и диванами. В планах — дополнительное обустройство игровой зоны с детской мебелью и развивающим инвентарём, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Приём ведут 4 врача-педиатра. Ремонт позволил создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей, сделав посещение медучреждения удобным и приятным.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈