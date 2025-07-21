«Металл Ленд» запускает производство пружин малого диаметра в Челябинске

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Компания «Металл Ленд» — поставщик пружин различного назначения — запускает в Челябинске производство пружин диаметром от 0,3 до 10 мм. Они используются при изготовлении различной медицинской, измерительной, бытовой и других видов техники. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области (ФРП), выделившего предприятию заем в размере 36 млн рублей по программе «Проекты развития» .

«В настоящее время отечественное производство покрывает чуть более 50% потребления пружин малого диаметра, а на Южном Урале их выпускает всего несколько предприятий. Для нас это отличная возможность расширить производственные мощности и увеличить занимаемую компанией долю рынка. Своими силами это сделать было бы крайне проблематично, учитывая ограниченность средств предприятия и высокие процентные ставки по кредитам. Поэтому мы обратились за поддержкой к коллегам из регионального ФРП. Подготовка уже началась, запуск производства намечен на следующий год. В течение трех лет планируем удвоить свою долю рынка и нарастить выручку в 3,5 раза», — делится планами операционный директор «Металл Ленд» Евгений Оприков.

Общий бюджет проекта — 45,5 млн рублей, из которых 80% составят средства, выделенные челябинским Фондом под 3% годовых на 5 лет. Компания направит средства займа на покупку восьми станков с ЧПУ для изготовления пружин сжатия, растяжения, кручения и конических пружин различного диаметра.

Запуск полностью локализованного производства позволит «Металл Ленду» выпускать более 7 млн изделий в год. К 2029 году планируется увеличить этот показатель почти на 50% - до 10,4 млн единиц. Новая продукция будет поставляться различным предприятиям атомной и приборостроительной отраслей, нефтегазового сектора, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

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