«Северсталь» начала горячую пусконаладку стана 170 и роликовой печи № 1

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В компании Северсталь сообщили о запуске сортопроволочного стана 170 и роликовой печи № 1 для производства толстолистового и высокопрочного проката.

Стан номинальной производительностью до 900 тыс. тонн в год позволит выпускать новую высокотехнологичную продукцию для строительной отрасли и машиностроения. Оборудование полностью обеспечит потребности «Северсталь-Метиза» в качественном сортовом прокате. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ключевые участки: нагревательную печь, клети, линии охлаждения и упаковки. После выхода на проектную мощность стан заменит действующее производство стана 150, сообщили в Северстали.

Роликовая печь № 1 предназначена для термообработки металла, включая высокопрочные стали линейки POWERS, такие как Powerweld и Powerhard для тяжелой техники. Проект также снизит расход газа и выбросы CO₂ благодаря современным теплотехническим решениям. Годовой выпуск термообработанного проката увеличится на 18 тыс. тонн.

«Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, „Северсталь“ продолжает последовательно реализовывать свою инвестиционную программу, делая ставку на технологическое развитие, диверсификацию продуктового портфеля и укрепление позиций в отрасли. Запуск горячей пусконаладки стана 170, в строительство которого компания вложила 15 миллиардов рублей, и роликовой печи № 1, стоимостью около полутора миллиардов — важный этап в модернизации прокатного передела комбината. Эти агрегаты позволят нам расширить линейку высококачественной продукции. Мы выходим на финальную стадию реализации инвестиционных проектов в преддверии Дня металлурга. Это не только подтверждение верности нашей стратегии, но и лучший подарок для всей команды „Северстали“, чей профессионализм и преданность делу позволяют компании уверенно преодолевать вызовы времени», — прокомментировал генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

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