В Брянске открыто новое производство мебели с металлическими элементами
Компания «Мебельград» запустила в Брянске новый цех металлообработки и начала серийное производство корпусной и мягкой мебели с использованием металлических элементов.
Общие инвестиции составили около 209 млн руб. Из них 144 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), 16 млн руб. — Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.
Запущенный на новой производственной площадке цех металлообработки обеспечивает выпуск продукции по полному производственному циклу: от лазерного раскроя металла до антикоррозийной покраски готовых деталей.
«После привлечения средств Фондов развития промышленности компания существенно приросла в производственных мощностях — на 23 тысяч кв. м, создано 74 рабочих места. Теперь в наших ближайших планах ввести в ассортимент кухонную мебель с металлоконструктивом в дизайне», — рассказал генеральный директор ООО «Мебельград» Сергей Слюнченко.
После выхода на проектную мощность компания будет ежегодно выпускать до 3 500 спальных гарнитуров, до 2 150 журнальных столов и до 300 модульных диванов, отмечается в сообщении.
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