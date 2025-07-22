В Брянске открыто новое производство мебели с металлическими элементами

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Компания «Мебельград» запустила в Брянске новый цех металлообработки и начала серийное производство корпусной и мягкой мебели с использованием металлических элементов.

Общие инвестиции составили около 209 млн руб. Из них 144 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), 16 млн руб. — Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Запущенный на новой производственной площадке цех металлообработки обеспечивает выпуск продукции по полному производственному циклу: от лазерного раскроя металла до антикоррозийной покраски готовых деталей.

«После привлечения средств Фондов развития промышленности компания существенно приросла в производственных мощностях — на 23 тысяч кв. м, создано 74 рабочих места. Теперь в наших ближайших планах ввести в ассортимент кухонную мебель с металлоконструктивом в дизайне», — рассказал генеральный директор ООО «Мебельград» Сергей Слюнченко.

После выхода на проектную мощность компания будет ежегодно выпускать до 3 500 спальных гарнитуров, до 2 150 журнальных столов и до 300 модульных диванов, отмечается в сообщении.

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