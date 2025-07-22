На Ленинградской АЭС-2 началась ключевая операция по сборке защитной оболочки энергоблока № 3

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На площадке строящегося энергоблока № 3 Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») стартовал важный этап строительства — укрупнительная сборка первого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора. В круглосуточном режиме специалисты приступят к монтажу и сварке 24 стальных марок с последующей установкой гермопроходок и других элементов конструкции.

Работы выполняются с использованием специального стапеля диаметром 44 метра и высотой 12 метров, установленного рядом с реакторным зданием. Это проверенное решение, успешно применявшееся при строительстве первых энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Технология позволяет проводить сборку на земле, исключая высотные работы и обеспечивая повышенную безопасность, качество и производительность.

В проекте задействованы высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт аналогичных работ на действующих энергоблоках Ленинградской АЭС и строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Каждый сварной стык будет проходить двойной контроль качества — со стороны генерального подрядчика и заказчика, сообщили в пресс-службе Росатом.

После завершения сборки цилиндрической части оболочки стапель будет модифицирован для формирования купольных конструкций. Внутренняя защитная оболочка — один из ключевых элементов безопасности атомного энергоблока, обеспечивающий защиту от внешних воздействий и предотвращение выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

«Сегодня мы даем старт созданию первой системы безопасности будущего энергоблока. Впереди у нас — почти 2,5 года напряженной работы. За это время нужно возвести мощную преднапряженную железобетонную, облицованную сталью конструкцию, которая надежно укроет внутри себя реакторную установку и сохранит герметичность внутреннего объема здания реактора в любых режимах эксплуатации блока. Одновременно будем дополнять внутреннюю защитную оболочку наружной. Она убережет реактор и другое важное оборудование от внешних воздействий — природных и техногенных. Благодаря двойной защитной оболочке и целому ряду других активных и пассивных систем безопасности новый объект электрогенерации будет абсолютно безопасным для человека и природы», — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

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