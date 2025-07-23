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В Екатеринбурге открыли первую очередь распределительного центра Wildberries. Площадь объекта составляет 158 тысяч квадратных метров. Ежедневно комплекс способен обрабатывать и распределять до трех миллионов разных товаров, а складская мощность — 120 миллионов единиц. С новой инфраструктурой значительно повысится эффективность управления поставками и сократится время доставки как внутри Свердловской области, так и за ее пределами. Кроме того, новый распределительный центр — это семь тысяч рабочих мест.

Планируется возвести вторую очередь распределительного центра площадью 62 тысячи квадратных метров. Что создаст 1500 новых рабочих мест. Суммарные инвестиции в проект составляют более 12 млрд рублей.

Роберт Мирзоян выразил благодарность правительству Свердловской области за плодотворное сотрудничество и активную поддержку бизнеса. Он уверен, что совместными усилиями властей региона и его компании будут обеспечены дополнительные возможности для развития предпринимательства.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что Wildberries — потенциальный резидент проекта «Сухой порт». Реализация инициативы по строительству распределительного центра отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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