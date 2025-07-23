Детский сад на 120 мест открылся в Московской области

© odin.ru

В ЖК «Одинцово-1» открылся новый детский сад, рассчитанный на 120 малышей в возрасте от 3 до 7 лет — это уже шестое дошкольное учреждение в комплексе.

Здание примыкает к корпусу 1.23 и состоит из двух частей: пристроя с двумя надземными и одним подземным этажом, а также встроенной части, которая расположилась на первом этаже корпуса. Внутри расположились групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковая. Стены оформлены тактильно приятными материалами разных фактур и форм, цветовая гамма подобрана так, чтобы не отвлекать внимание малышей от игр и занятий. На благоустроенной территории оборудовали игровые площадки с теневыми навесами и спортивную зону.

© odin.ru

Помимо действующих шести детских садов, здесь откроются ещё два дошкольных учреждения — для 350 и 60 малышей.

© odin.ru

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