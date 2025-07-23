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Bionysheva_Elena 23 июля 2025, 09:14 24 Новые заводы и цеха

На ЕВРАЗ НТМК введена в эксплуатацию новая система очистки воды

 © t.me

На Нижнетагильском металлургическом комбинате запущена современная установка для очистки и охлаждения воды. Она предназначена для обеспечения работы машин непрерывного литья заготовок и позволяет повторно использовать производственные отходы.

В рамках проекта смонтированы 65 насосов, 12 градирен, 9 фильтров и более 9 км трубопроводов. Производительность системы составляет до 2000 кубометров воды в час.

Это часть крупной экологической программы комбината. В ближайшее время планируется модернизация насосной станции колесобандажного цеха и строительство дополнительных мощностей. Общий объем инвестиций в проекты по очистке воды превысит 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Евраза.

Новая система позволит сократить водопотребление предприятия за счет многократного использования воды в производственном цикле.

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Источник: t.me
Евраз
  • Нет аватара VizorLabs
    23.07.2510:18:17

    Круто! два года назад установили на объекте платформу Визорлабс для контроля ОТ и ПБ, теперь ещё запущена установка для очистки воды — радостно видеть, как активно развивается предприятие

    #1303852
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