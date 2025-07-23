На ЕВРАЗ НТМК введена в эксплуатацию новая система очистки воды
На Нижнетагильском металлургическом комбинате запущена современная установка для очистки и охлаждения воды. Она предназначена для обеспечения работы машин непрерывного литья заготовок и позволяет повторно использовать производственные отходы.
В рамках проекта смонтированы 65 насосов, 12 градирен, 9 фильтров и более 9 км трубопроводов. Производительность системы составляет до 2000 кубометров воды в час.
Это часть крупной экологической программы комбината. В ближайшее время планируется модернизация насосной станции колесобандажного цеха и строительство дополнительных мощностей. Общий объем инвестиций в проекты по очистке воды превысит 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Евраза.
Новая система позволит сократить водопотребление предприятия за счет многократного использования воды в производственном цикле.
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23.07.2510:18:17