На ЕВРАЗ НТМК введена в эксплуатацию новая система очистки воды

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На Нижнетагильском металлургическом комбинате запущена современная установка для очистки и охлаждения воды. Она предназначена для обеспечения работы машин непрерывного литья заготовок и позволяет повторно использовать производственные отходы.

В рамках проекта смонтированы 65 насосов, 12 градирен, 9 фильтров и более 9 км трубопроводов. Производительность системы составляет до 2000 кубометров воды в час.

Это часть крупной экологической программы комбината. В ближайшее время планируется модернизация насосной станции колесобандажного цеха и строительство дополнительных мощностей. Общий объем инвестиций в проекты по очистке воды превысит 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Евраза.

Новая система позволит сократить водопотребление предприятия за счет многократного использования воды в производственном цикле.

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