Оренбургский «Завод бурового оборудования» открыл роботизированный цех по выпуску бурильных труб
Оренбургский «Завод бурового оборудования» ввел в эксплуатацию модернизированный роботизированный цех по производству универсальных стальных бурильных труб (ТБСУ), применяемых при разведке алмазов, руд, нефти, газа и других полезных ископаемых. Благодаря обновлению предприятие увеличит выпуск продукции до 22 тыс. труб в год.
Инвестиции в автоматизацию и развитие производства превысили 200 млн рублей. Часть средств (144 млн рублей) была предоставлена федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Производительность труда», еще 16 млн рублей выделил ФРП Оренбургской области.
После выхода на проектную мощность доля завода на рынке ТБСУ вырастет с 30% до 40%, что позволит частично заместить импортные поставки, сообщают в пресс-служба ФРП.
Продукция предприятия востребована при геологоразведке, бурении скважин, капитальном ремонте нефтяных и газовых месторождений, а также в строительстве. Среди ключевых заказчиков — «Алроса», «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», «СУЭК-Кузбасс», «Татнефть им. В.Д. Шашина» и «Русбурмаш». До трети труб экспортируется в Узбекистан и Казахстан.
Технология ТБСУ снижает износ труб, минимизирует риск обрывов и заедания резьбы, а также обеспечивает балансировку бурильной колонны. Глубина бурения с использованием таких труб достигает 2000 метров.
Ранее завод с помощью займа ФРП в 120 млн рублей запустил производство трех линеек буровых установок, не имеющих аналогов в России. Общий объем инвестиций в проекты предприятия превысил 350 млн рублей.
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