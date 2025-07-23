Компания «Акватикс-Про» серийно производит гидрокостюмы для разных отраслей и активного отдыха

Турагенты активно готовятся к новому сезону айс-флоатинга — одного из самых популярных туристических развлечений последних лет. Для этого они закупают специализированные гидротермокостюмы, которые позволяют безопасно и комфортно находиться в ледяной воде. В России единственным производителем таких костюмов является петербургская компания «Акватикс-Про», изначально специализировавшаяся на экипировке для спасателей и водолазов.

По словам генерального директора компании Андрея Великотского, новый вид продукции стал ответом на туристический бум — видя рост запросов на айс-флоатинг, компания разработала неопреновые костюмы для туристов, погружающихся в ледяную воду. За месяц на уже существующем производстве была открыта линия по выпуску новой модели.

Заказчики хотели, чтобы костюмы были красивыми, износоустойчивыми и функциональными. Для этого производитель использовал высококачественный неопрен с низкой теплопроводностью, он устойчив к морской воде и нефтепродуктам и не поддерживает горение. Особое внимание уделено усилению областей коленей и локтей, проклейке швов с двух сторон и применению трехпалых рукавиц для лучшего сохранения тепла.

Опытные образцы тестировались совместно с организаторами айс-флоатинга из Мурманской области, что позволило учесть все пожелания и внести необходимые доработки. Сегодня в российских костюмах уже погружаются в Кандалакше, Мурманске, Архангельске и Южно-Сахалинске.

«Первое, что чувствуют гости на айс-флоатинге — страх. Но, едва погружаешься в воду, страх отступает, и начинается расслабление. Для каждого айс-флоатинг свой: один хочет подурачиться и забраться на льдины, другой — послушать фырканье обитателей северных морей — нерп и тюленей, плавающих здесь же, третий мечтает полежать в тишине и посмотреть на звезды, — говорит основатель проекта SUPSEVER Анастасия Васенина. — Тем компаниям, которые только планируют заниматься айс-флоатингом, и обращаются к нам за советом, советуем сразу начинать с хороших костюмов. Уже несколько лет нам очень комфортно работать с „Акватикс-Про“, потому что они шьют классные качественные костюмы, всегда прислушиваются к нам и что-то улучшают, например, вместо липучек, фиксирующих штанину в районе голеностопа, установили фастекс (застежку-крючок, стойкую к морозу), сделали усиление материала в области коленей и локтей, после чего костюмы стали более прочными и дольше служат. В этом сезоне для нас разработали детские костюмы, которые понравились нашим юным гостям. В течение сезона и по его завершении мы отправляем костюмы на диагностику. Очень удобно, что у „Акватикс-Про“ есть полноценный сервис: компания не только производит костюмы, но еще и ремонтирует их. Очень благодарны производителю за то, что он всегда с нами на связи и помогает развивать такое классное направление туризма в России — айс-флоатинг».

Гидрокостюмы «Акватикс-Про» вошли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

Включение продукции в реестр дает серьезное конкурентное преимущество — заказчики могут быть уверены в высоком качестве и надежности выпускаемой продукции.

На данный момент в каталог продукции ГИСП Минпромторга включено 10 товаров «Акватикс-Про» — водолазные гидрокостюмы ГКВ-21 «Сахалин» и ГКВ-20 «Балтика», гидрокостюмы спасателя ГКС-1 «Альфа» и «Альфа» Про, ГКС-2 «Полярный» и «Полярный» Про, ГКС-3 «Эльбрус» Про, ГКС-8 «Омега» и «Омега» Про, ГКС-8 «Уран».

Специализированные гидротермокостюмы

В России единственным производителем таких костюмов является петербургская компания «Акватикс-Про», изначально специализировавшаяся на экипировке для спасателей и водолазов.

По словам генерального директора компании Андрея Великотского, новый вид продукции стал ответом на туристический бум — видя рост запросов на айс-флоатинг, компания разработала неопреновые костюмы для туристов, погружающихся в ледяную воду. За месяц на уже существующем производстве была открыта линия по выпуску новой модели.

Заказчики хотели, чтобы костюмы были красивыми, износоустойчивыми и функциональными. Для этого производитель использовал высококачественный неопрен с низкой теплопроводностью, он устойчив к морской воде и нефтепродуктам и не поддерживает горение. Особое внимание уделено усилению областей коленей и локтей, проклейке швов с двух сторон и применению трехпалых рукавиц для лучшего сохранения тепла.

Опытные образцы тестировались совместно с организаторами айс-флоатинга из Мурманской области, что позволило учесть все пожелания и внести необходимые доработки. Сегодня в российских костюмах уже погружаются в Кандалакше, Мурманске, Архангельске и Южно-Сахалинске.

«Первое, что чувствуют гости на айс-флоатинге — страх. Но, едва погружаешься в воду, страх отступает, и начинается расслабление. Для каждого айс-флоатинг свой: один хочет подурачиться и забраться на льдины, другой — послушать фырканье обитателей северных морей — нерп и тюленей, плавающих здесь же, третий мечтает полежать в тишине и посмотреть на звезды, — говорит основатель проекта SUPSEVER Анастасия Васенина. — Тем компаниям, которые только планируют заниматься айс-флоатингом, и обращаются к нам за советом, советуем сразу начинать с хороших костюмов. Уже несколько лет нам очень комфортно работать с „Акватикс-Про“, потому что они шьют классные качественные костюмы, всегда прислушиваются к нам и что-то улучшают, например, вместо липучек, фиксирующих штанину в районе голеностопа, установили фастекс (застежку-крючок, стойкую к морозу), сделали усиление материала в области коленей и локтей, после чего костюмы стали более прочными и дольше служат. В этом сезоне для нас разработали детские костюмы, которые понравились нашим юным гостям. В течение сезона и по его завершении мы отправляем костюмы на диагностику. Очень удобно, что у „Акватикс-Про“ есть полноценный сервис: компания не только производит костюмы, но еще и ремонтирует их. Очень благодарны производителю за то, что он всегда с нами на связи и помогает развивать такое классное направление туризма в России — айс-флоатинг».

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