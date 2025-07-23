В Петербурге открылся Городской центр дегенеративных заболеваний и ботулинотерапии

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Во Всемирный день мозга в Санкт-Петербурге на базе поликлиники № 81 в Адмиралтейском районе начал работу Городской центр дегенеративных заболеваний и ботулинотерапии. Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, включая рентген, КТ и МРТ-аппараты, установленные в 2022 году. Дополнительные возможности для пациентов обеспечивает отделение медицинской реабилитации, созданное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В центре работают ведущие неврологи города, специализирующиеся на нейродегенеративных заболеваниях. Основные задачи учреждения — диагностика, лечение и консультирование пациентов, научно-исследовательская деятельность, а также координация помощи больным с двигательными нарушениями. Это позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи и улучшить диспансерное наблюдение за пациентами.

В Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе проживают более 12 тысяч человек с нейродегенеративными заболеваниями. Среди них свыше 6 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона и более трети — с прогрессирующими когнитивными нарушениями, ведущими к деменции. Без своевременной диагностики и правильного лечения эти болезни быстро лишают пациентов трудоспособности и приводят к инвалидности. Новый центр призван улучшить качество жизни таких больных и обеспечить им комплексную медицинскую поддержку, сообщили в администрации Петербурга.

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