В аэропорту Горно-Алтайск открыт международный терминал

© img.gazeta.ru

Международный терминал аэропорта Горно-Алтайск открыл двери для первых гостей.

Новый терминал площадью 550 квадратных метров предназначен для обслуживания международных рейсов и через галерею напрямую соединён с действующим аэровокзалом.

Для строительства терминала использовали современные алюминиевые коррозионностойкие конструкции, помещения оснащены инженерными сетями для поддержания оптимального микроклимата и создания комфортных условий для пассажиров. В терминале установлены стойки регистрации и оборудование для обработки багажа пассажиров, есть комната для переговоров и фуд-зона.

Владимир Куликов, генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск:

«Когда аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного, мы запланировали открытие терминала в новом аэровокзальном комплексе к 2028 году. Но мы понимали его важность для жителей и гостей республики и приняли амбициозное решение — выполнить необходимые работы по техническому оснащению, согласовать документы и принять первый международный рейс уже в 2025 году. Благодаря слаженной работе всей команды аэропорта, профессионализму строителей и поддержке Сбера нам удалось добиться этой цели в кратчайшие сроки. Открытие международного терминала — значимое событие для нашего аэропорта и региона. Я искренне благодарю всех, кто внёс свой вклад в реализацию этого проекта».

Открытие международного терминала и ввод в эксплуатацию отдельного терминала прилёта для внутренних рейсов способствуют разгрузке основного аэровокзала в условиях постоянного роста пассажиропотока и расширения маршрутной сети аэропорта. Это временные меры на период строительства нового аэровокзального комплекса.

К 2028 году в аэропорту Горно-Алтайск завершится реконструкция аэродромной инфраструктуры, построят и введут в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс. Обновлённый аэропорт сможет обслуживать более 1,3 млн пассажиров в год.

В марте 2025 года Правительство России присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск. В июле 2025 года Министерство транспорта подписало приказ об открытии постоянного многостороннего воздушного грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Горно-Алтайск.

В марте 2025 года АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заключили концессионное соглашение по реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайск. Помимо продления взлётно-посадочной полосы, реконструкция предусматривает расширение перрона и увеличение количества мест стоянок для воздушных судов, а также строительство новой магистральной рулёжной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.

В этом году аэропорт стал принимать субсидированные рейсы из Уфы и Казани, в число обслуживаемых в аэропорту авиакомпаний вошла компания Азимут, значительно увеличилось количество регулярных рейсов из Москвы от Аэрофлота. На данный момент аэропорт обслуживает прием и отправление рейсов восьми авиакомпаний по 11 внутренним направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Сургут, Оренбург.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈