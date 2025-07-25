Миссия ИОНОЗОНД-2025 и секрет «полезной нагрузки». Ракета «СОЮЗ-2.1б» стартует с новыми СПУТНИКАМИ.

25 июля ракета «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» отправляется на орбиту Земли с двумя спутниками «Ионосфера-М». В составе миссии у ракеты будет «попутная полезная нагрузка». Что войдет в «полезную нагрузку» — в сюжете Машньюс

В этом выпуске:

0:00 — Вступление (старт ракеты-носителя «СОЮЗ-2.1б»)

0:14 — Что войдет в «попутную полезную нагрузку»

0:49 — Испытания спутников (КА)

1:13 — Задачи спутников на околоземной орбите

1:50 — Как работают контейнеры для спутников

2:06 — Задачи спутников «Ионосфера-М» и Космическая погода

2:40- О важности «попутной полезной нагрузки» в нацпроекте «Космос»

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