Миссия ИОНОЗОНД-2025 и секрет «полезной нагрузки». Ракета «СОЮЗ-2.1б» стартует с новыми СПУТНИКАМИ.

25 июля ракета «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» отправляется на орбиту Земли с двумя спутниками «Ионосфера-М». В составе миссии у ракеты будет «попутная полезная нагрузка». Что войдет в «полезную нагрузку» — в сюжете Машньюс
В этом выпуске:
0:00 — Вступление (старт ракеты-носителя «СОЮЗ-2.1б»)
0:14 — Что войдет в «попутную полезную нагрузку»
0:49 — Испытания спутников (КА)
1:13 — Задачи спутников на околоземной орбите
1:50 — Как работают контейнеры для спутников
2:06 — Задачи спутников «Ионосфера-М» и Космическая погода
2:40- О важности «попутной полезной нагрузки» в нацпроекте «Космос»
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