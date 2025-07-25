ОДК готова к серийному выпуску авиадвигателя ПД-8. Адаптация ПД-8 к самолёту-амфибии Бе-200

Канал Машньюс представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о начале работ по адаптации двигателя ПД-8 для самолёта-амфибии Бе-200, о готовности ОДК к серийному выпуску ПД-8, об изготовлении «Росатомом» опытно-промышленной партии газовых центрифуг десятого поколения для разделения изотопов урана — ГЦ-10, о ходе строительства Ленского моста в Якутске, о расширении в 4 раза боевых возможности ПТРК «Корнет» с новейшими лёгкими ракетами 9М134 «Булат» и других новостях промышленности.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:07 — о начале работ по адаптации двигателя ПД-8 для самолёта-амфибии Бе-200

01:11 — о готовности ОДК к серийному выпуску ПД-8

01:58 — о расширении в 4 раза боевых возможностей ПТРК «Корнет» производства «Высокоточных комплексов» Ростеха

02:51 — о начале укрупнительной сборки 1-го яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания энергоблока № 3 Ленинградской АЭС-2

03:43 — об изготовлении «Росатомом» опытно-промышленной партии газовых центрифуг десятого поколения для разделения изотопов урана — ГЦ-10

04:42 — о ходе строительства Ленского моста в Якутске

05:41 — о введении ПАО «РусГидро» в работу в Чеченской Республике Башенной ГЭС мощностью 10 МВт

06:35 — о спуске на воду экскурсионно-прогулочного катамарана «Габион» Средне-Невским судостроительным заводом ОСК

07:18 — об установке на атомном ледоколе «Чукотка» главного распределительного щита весом 14,5 тонн

07:57 — о разработке и запуске в производство нового российского бульдозера D20H на «Челябинских строительно-дорожных машинах» группы компаний UMG

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