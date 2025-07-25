«ПП Абразивные материалы» запустила новый производственно-складской комплекс во Всеволожском районе
Компания «ПП Абразивные материалы» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс во Всеволожском районе Ленинградской области.
Предприятие выпускает абразивные материалы и инструменты для шлифовальных машин, станков, бормашин, гриндеров и другого промышленного оборудования. Продукция востребована в машиностроении, металло- и деревообработке.
Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании льготный заём в размере 100 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» для оснащения двух производственных участков. Общий объём инвестиций в проект составил 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФРП.
Новый комплекс включает 16 производственных участков, выпускающих наиболее популярные на российском рынке абразивные инструменты. Заёмные средства направлены на оборудование участков по производству сегментных шлифовальных лент и шлифовальных головок. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить до 500 тыс. шлифовальных головок и до 100 тыс. сегментных лент в год.
Продукция компании поставляется ведущим российским машиностроительным, металло- и деревообрабатывающим предприятиям. Кроме того, абразивные материалы реализуются через DIY-сети («Петрович», «Лемана Про») и маркетплейсы («Яндекс.Маркет», «Озон»). Около 12% шлифовальных лент планируется экспортировать в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
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