Спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 вышли на целевую орбиту
Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиты гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4, они взяты на управление специалистами Центра управления полетами
Сегодня в 08:54 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гелиогеофизическими космическими аппаратами «Ионосфера-М» № 3 и № 4 и 18 малыми космическими аппаратами.
После отделения третьей ступени, разгонный блок «Фрегат» вывел полезную нагрузку на целевые орбиты. Затем специалисты Центра управления полетами АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) взяли управление аппаратами и начали работать со спутниками по программе полета.
Аппараты «Ионосфера-М» созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, контроля радиационной обстановки.
Спутниковые данные используются Росгидрометом совместно с результатами наземных наблюдений. РАН планирует также проводить наземно-космические эксперименты для изучения отклика ионосферы Земли на воздействия нижних слоев атмосферы в виде ураганов, извержений вулканов и других природных явлений.
Сегодняшний пуск позволил сформировать спутниковую группировку из четырех аппаратов «Ионосфера-М».
Также на свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов, среди которых — девять малых космических аппаратов разработки компании «Геоскан». Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое.
Несколько спутников отправлены в образовательных целях — изучать линии связи космических аппаратов с Землей и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите.
Российские аппараты запущены в контейнерах компании Аэроспейс. При достижении заданной высоты орбиты крышка каждого контейнера открывается для выведения аппарата.
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