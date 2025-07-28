Ростех запускает производство российских охотничьих патронов IGLA для замены импорта

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Госкорпорация Ростех начала серийное производство новых охотничьих патронов линейки IGLA для нарезного и гладкоствольного оружия. Ранее этот сегмент российского рынка был занят в основном иностранными боеприпасами. Первые партии патронов уже поступили в продажу.

В линейке представлены патроны Shakal — первые российские боеприпасы с монолитной экспансивной пулей из медного сплава и баллистическим наконечником. Также выпускаются патроны .308 Win с пулей «SP 150», где латунная никелированная оболочка снижает омеднение ствола. Их начальная скорость составляет 750 м/с, а экспансивный эффект отличается предсказуемостью.

Для гладкоствольного оружия 12-го калибра разработаны подкалиберные пули «Лесоруб», «Стрела» и «Бизон С». Они обладают увеличенной скоростью и дальностью полета благодаря уменьшенному диаметру. Патроны «Лесоруб» со стальной пулей не имеют аналогов в России — их конструкция позволяет сохранять траекторию даже при контакте с растительностью, что особенно важно при охоте в кустарниках и камышах, сообщили в Ростехе.

Новые боеприпасы позволят российским охотникам полностью перейти на отечественную продукцию, отказавшись от импортных аналогов.

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