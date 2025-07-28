Ростех запускает серийное производство отечественных воспламенителей для БПЛА и космической техники

© rostec.ru

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийный выпуск воспламенителей, предназначенных для использования в беспилотных летательных аппаратах. Эти устройства приводят в действие размыкатели удерживающих механизмов при сбросе полезной нагрузки с БПЛА, полностью заменяя иностранные аналоги.

Новые воспламенители нашли применение не только в беспилотниках, но и в космической технике — например, в системах коррекции орбиты микроспутников, где они обеспечивают электрическую активацию пиросостава для выброса энергетических газов. Кроме того, устройства востребованы в горнодобывающей промышленности для активации пиротехнических зарядов при добыче полезных ископаемых.

Ключевой особенностью разработки является использование специальной пленки с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, которая обеспечивает нагрев до температур свыше 1000 градусов Цельсия. Как отмечают в Ростехе, этот показатель значительно превышает характеристики зарубежных аналогов, сообщили в Ростехе.

В связи с высоким спросом на российском рынке предприятие «Росэла» провело автоматизацию производства, что позволит увеличить объемы выпуска инновационных воспламенителей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈