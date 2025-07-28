В посёлке Баранчинский открылась обновлённая поликлиника

© midural.ru

Жители посёлка Баранчинский в Свердловской области теперь могут получать медицинскую помощь в полностью обновлённой поликлинике. Учреждение, входящее в состав Центральной районной больницы Кушвы, открылось после капитального ремонта.

На реконструкцию здания и закупку современного оборудования было направлено более 31 миллиона рублей. В поликлинике полностью заменили кровлю, фасад, окна и двери, обновили внутренние помещения. Установлены новые системы вентиляции, отопления и водоснабжения, что создаст комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Для безопасности в здании смонтированы системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. Новое оборудование и удобная планировка помогут врачам работать более эффективно.

В поликлинике будут принимать невролог, хирург-уролог, гинеколог и специалист УЗИ-диагностики. Кроме того, организованы регулярные выездные консультации офтальмолога, лора и эндокринолога из Кушвы, сообщили в пресс-службе Правительства Свердловской области.

Ремонт проведён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь жители Баранчинского смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈