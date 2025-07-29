Ростсельмаш построил в Таганроге самый современный в России полигон для испытаний сельхозтехники

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Компания «Ростсельмаш» завершает комплексное опробование нового высокотехнологичного полигона для испытаний сельхозтехники. Испытательный трек уже введен в эксплуатацию, а строительство зданий планируется завершить до конца лета, после чего документы будут направлены в архитектурное ведомство. Новый комплекс, оснащенный передовыми технологиями, позволит обеспечивать высочайшее качество и надежность выпускаемой техники.

Строительство полигона началось два с половиной года назад, а первые испытания агромашин стартовали уже в июле прошлого года. Этот масштабный проект, реализованный в рекордные сроки, даст «Ростсельмашу» возможность проводить ускоренные тесты серийной и перспективной техники.

Полигон построен с применением инновационных решений. Особое внимание уделено покрытию трека: залито 6600 кубометров тяжелого бетона (аналогичного аэродромному), который пришлось доставлять из Ростова-на-Дону, поскольку ни один завод в Таганроге не смог обеспечить нужные характеристики.

В настоящий момент функционирует внешний трек длиной 800 метров для пробеговых испытаний, включая тесты тормозных систем, СКРП и вибрации. Также работают три кольцевых трека протяженностью 122,5 метра по среднему радиусу. Для проверки тормозных систем и гидростатической трансмиссии на уклонах построена специальная горка с тремя подъемами под разными углами (7°, 12°, 20°), имеющая два вида покрытия — бетонное и щебеночное.

На полигоне используются съемные металлические препятствия разной высоты и конфигурации, а также 100-метровая резонансная дорога для вибрационных испытаний по стандарту ISO 5008. Дорожное покрытие выполнено из сибирской липы, что обеспечивает долговечность конструкции. Все элементы полигона имитируют реальные условия эксплуатации, включая неровности, деформации и вибрационные нагрузки. Техника тестируется круглосуточно, чтобы достичь норматива сезонной наработки, сообщили в компании Ростсельмаш.

На данный момент застроено 10 из 14 гектаров территории. Оставшаяся часть будет отведена под испытания дорожно-строительной техники, включая проверку параметров копания, устойчивости и других характеристик. В будущем здесь появятся специализированные площадки для экскаваторов.

Напомним, ранее на этой площадке располагался Таганрогский комбайновый завод, а позже — автозавод «ТагАЗ», обанкротившийся в 2012 году. В 2022 году «Ростсельмаш» приобрел 78 гектаров территории, выделив 14 гектаров под современный испытательный комплекс.

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