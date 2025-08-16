В Муроме начали впускать мобильные плавучие дома

© tehnoomsk.ru

Компания «Варуна», расположенная в Муроме Владимирской области, в 2025 году запустила в производство компактный плавучий дом «Кемпбот».

Весящий 2,5 тонны, мобильный плавучий дом может транспортироваться на специальном прицепе между водоемами обычным автомобилем, для управления которым требуется водительское удостоверение категории BE. На воде «Кемпбот» классифицируется как маломерное судно катамаранного типа (два поплавка, жесткая рама), зарегистрированное в ГИМС, что позволяет ему легально перемещаться по рекам, озерам и водохранилищам. Для управления на воде необходимы права на маломерные суда.

Технически «Кемпбот» представляет собой автономное жилое пространство площадью 15 квадратных метров. В базовой комплектации он включает кухню с плитой, раковиной и холодильником, санузел с душевой, обеденный стол и диваны, трансформирующиеся в спальные места на четверых. Энергообеспечение осуществляется дизель-генератором и встроенными солнечными панелями на крыше. Отопление автономное, корпус утеплен для эксплуатации в межсезонье. Сточные воды аккумулируются в специальных баках. Для движения используются подвесные лодочные моторы мощностью от 10 л.с., обеспечивающие крейсерскую скорость 12-15 км/ч. Судно рассчитано на волны высотой до 0,5 метра. Крыша необитаема для предотвращения опасной парусности и кренов. Планировка может быть изменена по желанию заказчика.

Конструктивно корпус и рама «Кемпбота» сварены из алюминия. Отказ от композитных материалов (использовавшихся в первой плавучей бане компании) обусловлен их низкой ремонтопригодностью и недостаточной стойкостью к ледовым нагрузкам. Разработка проекта велась с привлечением сторонних конструкторских бюро и в сотрудничестве с верфью Kalao Boats (Нижний Новгород). Создание документации и сертификация каждого судна проходят в индивидуальном порядке и являются сложным процессом из-за строгих норм безопасности и остойчивости.

Стоимость «Кемпбота» в 2025 году начинается от 7,5 млн рублей за базовую версию и может превышать 12 млн рублей для хорошо оснащенных экземпляров.

Компания «Варуна» имеет портфель заказов, в том числе на «Кемпботы» в качестве плавучих гостиничных номеров. Стратегические планы включают открытие собственной верфи и судоремонтной мастерской в Муроме, развитие туристической инфраструктуры на Оке (включая строительство общественных слипов и яхт-клуба), легализацию водного туризма для малого бизнеса, экспорт модульных плавучих бань (с адаптацией под зарубежные требования) и разработку гибридных/электрических хаусботов. Опытный образец электрического хаусбота (скорость до 5 км/ч от солнечных панелей и новые российские электромоторы при неограниченной автономности) уже проходит испытания.