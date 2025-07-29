Подземные системы накопления и хранения ТБО начали производить в Серпухове

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На площадке Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ) — входит в Группу компаний «Садовое кольцо», запущено производство инновационных подземных систем хранения мусора. Продукт разработали в рамках диверсификации предприятия.

Подземная система хранения отходов представляет собой контейнерный модуль, размещенный под землей, с надземной загрузочной шахтой. Визуально это выглядит как аккуратная колонна или люк, но под землей находится полноценный резервуар объёмом до 5 м³. Опорожнение контейнера осуществляется стандартным мусоровозом.

«Диверсификация производства — важный элемент обеспечения стабильности предприятия. Сегодня СЛЗ уже наладил выпуск основной продукции — лифтов, объемы производства которых постоянно увеличиваются. Новую продукцию — системы подземного хранения ТБО компания также планирует выпускать в промышленных масштабах. Уже сегодня СЛЗ может выпускать 2000 единиц продукции в год. Общий объем инвестиций в развитие предприятия СЛЗ уже превысил 2 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подземные системы накопления и хранения ТБО востребованы в сфере жилищного строительства и городской инфраструктуры.

«Сигнальные установки уже работают в жилых комплексах Тетрис, М5 в Красногорске и будут установлены в Terle Park в Уфе. Мы видим, как такие решения повышают комфорт городской среды и готовы масштабировать их на новых объектах», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

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