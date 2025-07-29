В Костромской области завершили реконструкцию животноводческой фермы в рамках нацпроекта

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В колхозе «Родина» Костромской области завершили реконструкцию животноводческой фермы на 120 голов. Модернизация проведена в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Колхоз «Родина» — одно из ведущих сельхозпредприятий области. Здесь содержат 450 голов крупного рогатого скота, включая дойное стадо, и производят молоко. Наличие собственного цеха переработки позволяет хозяйству выпускать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, сообщают национальныепроекты.рф.

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