В селе Пажга Сыктывдинского района Коми торжественно перерезали ленточку на открытии фермы на 200 голов коров. Это возрождение предприятия, которое почти шесть лет простояло заброшенным. Масштабный проект по восстановлению коровника реализовала местная предпринимательница Ольга Дутова совместно с братом при поддержке Минсельхоза Республики Коми.

Торжество прошло по всем традициям: перерезали красную ленточку и отведали каравай. А началась эта история летом 2025 года, когда развалины некогда перспективной фермы, построенной в 1972 году, начали возрождать сестра и брат — Ольга Дутова и Владимир Кушманов.

В июне 2025 года министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми провело конкурсный отбор на получение грантов для развития семейных ферм. Из двух проектов, допущенных до защиты, победила инициатива КФХ Ольги Дутовой.

Когда фермеры впервые вошли в коровник, пустовавший почти шесть лет, их встретила картина полного разрушения. Внутри был поврежденный бетонный пол, отсутствовали молокопровод и стойла для скота. По словам Владимира Кушманова, рабочие приступили к восстановлению фермы 1 июля, однако первые недели ушли исключительно на расчистку территории и вывоз мусора.

Объем работ оказался колоссальным: потребовалось заново провести электрику, смонтировать систему поения, обшить стены пластиком взамен полностью сгнившего металлосайдинга, установить кормовой стол, транспортеры и кормораздатчик-миксер (кормосмеситель), который автоматически измельчает, смешивает и раздает корм.

Кроме того, выполнили бетонные работы, провели водопровод и молокопровод, заменили дверные и оконные блоки, отремонтировали систему вентиляции и стены. «Строители признавались, что проще было бы построить новую ферму, чем восстанавливать старую», — рассказывает фермер.

Но все работы были выполнены в срок за лето и осень. Первых коров перевезли на ферму в октябре прошлого года. В настоящее время там содержится 130 голов крупного рогатого скота, однако из-за морозов и переходного периода основное дойное стадо пока остается на ферме в местечке Кочпон-Чит, основанной Ольгой Дутовой еще в 2009 году. Дополнительно фермеры закупили 59 нетелей (стельных телок, которые ранее не приносили приплода и не доились) и сейчас приучают их к доению. «Но одна из проблем — это кадры. Рабочие есть, а вот доярок не хватает. Пока у нас трудятся всего две доярки», — добавил В. Кушманов.

Сейчас на ферме работают семь человек — скотники, трактористы, доярки: практически все местные. Коровы стоят в своих стойлах, которые оборудованы так, что каждое животное чувствует себя спокойно и комфортно. Рядом с мамами-коровами находятся новорожденные малыши, которых позже отделяют и перевозят в телятник.

Стоимость проекта составила 17,3 млн рублей, из которых 8,5 млн рублей — средства гранта на развитие семейной фермы. Кроме того, в конце 2025 года хозяйству для технологического оснащения животноводческого помещения предоставлена субсидия в размере 4,2 млн рублей. Благодаря господдержке приобретено оборудование для молочной фермы: линия кормления и навозоудаления, технологическая линия доения, транспортировки и хранения молока.

Сейчас планы на развитие предприятия оптимистичные. Планируется, что к концу 2029 года объем производства молока увеличится в два раза (с 500 до 962 тонн).