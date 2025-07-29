ОСК «Арктика» разработала новый ГОСТ для электрооборудования кораблей ВМФ

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Специалисты Объединённой судостроительной корпорации «Арктика» завершили разработку нового государственного военного стандарта «Электрооборудование кораблей и судов ВМФ. Устройства электрораспределительные корабельные. Общие технические условия». Работа над проектом велась в течение двух лет с участием экспертов Крыловского государственного научного центра, а также предприятий «ЭРА» (Владивосток, Калининград) и конструкторских бюро Санкт-Петербурга.

Новый ГОСТ устанавливает обязательные требования к производству электрораспределительных устройств для Военно-Морского Флота, включая распределительные щиты, щиты электродвижительного комплекса и подруливающих устройств. Документ согласован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и введён в действие с 1 июля 2025 года. Теперь все российские предприятия, выпускающие такую продукцию, обязаны соблюдать обновлённые нормативы.

Стандарт применяется к оборудованию, используемому в электрических сетях подводных лодок, надводных кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ. Он также позволяет организациям разрабатывать специализированные стандарты с учётом особенностей конкретных типов электрораспределительных устройств, сообщили в ОСК.

Предыдущий отраслевой стандарт действовал с 1982 года и морально устарел. Модернизация нормативной базы, в том числе в судостроительной отрасли, проводится под контролем Минпромторга РФ. Внедрение нового ГОСТ позволит повысить качество и безопасность электрооборудования российского флота.

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