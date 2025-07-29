Новый коровник открылся в Тюменской области
Новый коровник открыли в Ялуторовском округе, объект возведён АО «Приозерное» в с. Старый Кавдык. Современное животноводческое помещение рассчитано на 200 голов дойного стада. Стоимость проекта составила 72 млн рублей. Планируемая мощность коровника рассчитана на 1 тыс. 600 тонн молока в год.
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