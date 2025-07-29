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lapshin-89 29 июля 2025, 21:11 5 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый коровник открылся в Тюменской области

 © t-l.ru

Новый коровник открыли в Ялуторовском округе, объект возведён АО «Приозерное» в с. Старый Кавдык. Современное животноводческое помещение рассчитано на 200 голов дойного стада. Стоимость проекта составила 72 млн рублей. Планируемая мощность коровника рассчитана на 1 тыс. 600 тонн молока в год.

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Источник: t-l.ru
Тюменская область, сельское хозяйство
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