В Белоруссию в 1 квартале 2025 года поставлено 13 тракторов «Кировец»
«АО «Петербургский тракторный завод» поставил в 2025 году в Белоруссию 13 тракторов «Кировец» на 188 млн руб.
«В части заключения экспортных контрактов «Петербургский тракторный завод» за 2024 год отгрузил Республике Беларусь 68 тракторов на более 880 млн руб. Динамика роста весьма значительна относительно прошлых лет — в 2022 году было отгружено 39 единиц техники на 177 млн руб., а в 2023 году — 65 единиц на общую сумму в 432 млн руб. За первый квартал 2025 года экспортировано 13 единиц на 188 млн руб.», — цитирует агентство ТАСС сообщение комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике, инновациям и торговле.
Группа компаний «Кировский завод» является одним из крупнейших российских промышленных предприятий. Завод выпускает тракторы, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.
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