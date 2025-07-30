На Иркутском авиазаводе начались испытания модернизированного МС-21

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В цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода стартовали приемо-сдаточные испытания опытного образца самолета МС-21 (бортовой номер 0013), полностью модернизированного в рамках программы импортозамещения. Этот лайнер завершает линейку опытных образцов семейства МС-21.

Самолет, впервые поднявшийся в воздух в декабре 2021 года, стал первым в линейке с крылом из российских композиционных материалов. После успешного прохождения испытаний, подтвердивших качество отечественных композитов, машина была направлена на доработку.

Особенностью данного экземпляра стало применение полностью российского стендового оборудования для отработки гидравлических систем, произведенного в Новосибирске. После завершения текущего этапа испытаний самолет передадут на летно-испытательную станцию для проведения заводских доводочных испытаний, сообщили в ОАК.

© t.me

© t.me

«На самолете выполнена масштабная работа по импортозамещению, — отмечает начальник смены монтажного отделения цеха. — Заменены ключевые системы на отечественные, включая комплексную систему управления, которая охватывает все приводные механизмы рулей — высоты и направления. Также модернизирована система энергоснабжения. Импортозамещены шасси, колеса, шины, датчики уровня топлива и множество других компонентов. Иностранные двигатели заменены на российские ПД-14. К тому же, этот самолет стал первым в серии с предварительной установкой интерьера отечественного производства».

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