ГК «АТС» запускает производство автомобилей на пропане

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Группа компаний «АТС» расширяет линейку газобаллонных автомобилей — теперь в ассортименте появятся машины, работающие на пропане. Первой моделью с заводской установкой пропанового ГБО станет Lada Granta.

Ранее «АТС» уже сотрудничала с АВТОВАЗом в разработке метановых (CNG) версий Lada Largus и Vesta, а также выпускала собственную модель — Lada Granta CNG. Новая пропановая модификация Granta оснащается газовым баллоном объёмом 42 литра и будет предлагаться по цене примерно на 50 тысяч рублей выше, чем бензиновый вариант, сообщили в ГК АТС.

Алексей Сучков, директор ГК «АТС», рассказал о перспективах выпуска пропановых версий: «Рынок практически не ограничен, всё будет зависеть от спроса, но мы рассчитываем на производство от 100 до 200 автомобилей в месяц».

Заводская установка пропанового оборудования обеспечивает надёжность и безопасность, а также избавляет покупателей от необходимости самостоятельного переоборудования.

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