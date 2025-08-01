ГК «АТС» запускает производство автомобилей на пропане
Группа компаний «АТС» расширяет линейку газобаллонных автомобилей — теперь в ассортименте появятся машины, работающие на пропане. Первой моделью с заводской установкой пропанового ГБО станет Lada Granta.
Ранее «АТС» уже сотрудничала с АВТОВАЗом в разработке метановых (CNG) версий Lada Largus и Vesta, а также выпускала собственную модель — Lada Granta CNG. Новая пропановая модификация Granta оснащается газовым баллоном объёмом 42 литра и будет предлагаться по цене примерно на 50 тысяч рублей выше, чем бензиновый вариант, сообщили в ГК АТС.
Алексей Сучков, директор ГК «АТС», рассказал о перспективах выпуска пропановых версий: «Рынок практически не ограничен, всё будет зависеть от спроса, но мы рассчитываем на производство от 100 до 200 автомобилей в месяц».
Заводская установка пропанового оборудования обеспечивает надёжность и безопасность, а также избавляет покупателей от необходимости самостоятельного переоборудования.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
«Джошкуноз Алабуга» запустила серийное производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»
Компания «Джошкуноз Алабуга» запустила в особой экономичес...лей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России.
-
«АвтоВАЗ» наращивает производство. Август
По итогам августа 2023 года официальными дилерами «Лада» в...2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год.
-
Продажи LADA GRANTA превысили 1,5 миллиона автомобилей
20 ноября 2023 года суммарные продажи LADA Granta перешагнули 1,5-миллионны...nbsp;LADA Kalina, и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).
Поделись позитивом в своих соцсетях
01.08.2510:19:31