В Ярославле начал работу водный маршрут на электрокатамаране «Белояр»
С 1 августа компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» открыла постоянный маршрут речного транспорта по направлению «Ярославль, Речной вокзал — Толга». Обслуживать линию будет электрокатамаран «Белояр», уже второй сезон совершающий прогулочные рейсы по водам Ярославля. Судно будет выполнять четыре круговых рейса в день.
Двухпалубный катамаран на электродвижении «Белояр» (проект Looker 1100H) вмещает 130 пассажиров. Судно построено на судостроительном предприятии ООО «Паритет-Центр» (Ярославская область) в 2024 году. Проект «Сделано у нас» рассказывал о завершении его строительства.
Современное оформление яхты класса «премиум», мягкий и плавный ход, живописные панорамы с открытой палубы, лёгкий перекус и любимый напиток в баре — всё это делает электрокатамаран «Белояр» отличным выбором для комфортных и экологичных поездок к Толгскому монастырю, пользующихся популярностью у туристов.
БЕЛОЯР ПРОЕКТА LOOKER 1100H / Фото: Корабел.ру 📷 © avatars.dzeninfra.ru
Для удобной посадки и высадки у Толгского монастыря оборудован дебаркадер с переходным понтоном, обеспечивающим безопасную швартовку электрокатамарана и комфорт для пассажиров.
Стоимость поездки в одну сторону на взрослого пассажира составляет 350 рублей. Для детей до 5 лет проезд бесплатный, с 6 до 10 лет — 50% от стоимости взрослого билета. На маршруте действует транспортная карта и все льготы, предусмотренные социальным кодексом Ярославской области.
Как сообщает портал Корабел.Ру, пассажирская линия «Ярославль Речной вокзал — Толга» — это уже второй водный регулярный маршрут, который компания «Водоходъ. Пассажирский Порт» будет обслуживать в Ярославской области. В июле по маршруту «Ярославль-Тутаев-Рыбинск» компания запустила скоростное судно на подводных крыльях «ВосходЪ-2», которое осуществляет по 2 круговых рейса в день.
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