Атомоход «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота
Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте — Гаджиево. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Князь Пожарский“ прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево. По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — информировали в пресс-службе.
Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, поздравляя экипаж корабля с прибытием, заявил, что подводный крейсер «Князь Пожарский» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения — основу морских стратегических ядерных сил Российской Федерации.
На пирсе подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск, родные и близкие моряков.
РПКСН «Князь Пожарский» был заложен на «Севмаше» 23 декабря 2016 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» (955А) и относится к 4-му поколению подводных атомоходов.
Корабль оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия. За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы, значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа.
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