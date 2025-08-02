В Калужской области запустили производство автомобилей Haval по полному циклу

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На производственной площадке в г. Калуге стартовало производство кроссовера HAVAL M6 по технологии полного цикла.

Локальное производство HAVAL M6 на производственной площадке ООО «Автомобильныетехнологии» началось в феврале 2025 года и ранее осуществлялось методом крупноузловой сборки.

Все кроссоверы HAVAL M6, произведённые в Калуге, проходят комплексную проверку навсех этапах производства в соответствии со стандартами компании.

На площадке завода «ПСМА Рус» реорганизовали участки сварки площадью почти 3000 квадратных метров. Под производство авто китайского бренда адаптировали более половины оборудования — 15 роботов, 40 сварочных клещей, 10 аппаратов для дуговой сварки и свыше 20 электрических талей. Было установлено 30 новых сварочных кондукторов и два робота большой грузоподъемности.

Генеральный директор ООО «Автомобильные технологии» Алексей Володин рассказал, что для запуска серийного производства был проделан большой труд всего коллектива.

«В первую очередь это радость от того, что люди, которые любят свою работу, умеют ее делать и долго ее ждали, к ней вернулись. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выйти на темп. То есть мы запустили серию, но мы ползем пока очень медленно, потому что время раскачки, время выхода на темп, оно занимает какое-то время. Мы к октябрю должны выйти на 100% максимальный темп. Это задача технического характера номер один. В планах запустить вторую линию», — сообщил Володин.

Завод в Калужской области стал второй площадкой по серийному выпуску автомобилей Haval. В 2019 году в Тульской области открылось предприятие полного цикла автомобилей китайского бренда. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

HAVAL M6 (бренд HAVAL принадлежит концерну GWM) — доступный семейный автомобиль,который отвечает требованиям безопасности, комфорта и имеет оптимальное технологическое оснащение. Кроссовер HAVAL M6 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. с максимальным крутящим моментом в 202 Н·м, двумя типами трансмиссий — 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной с двойным сцеплением мокрого типа. Автомобиль выпускается в трех наиболее популярных у российских автомобилистов цветах — белом, сером и черном.

HAVAL M6 адаптирован к российским климатическим условиям: основные элементы кузова и колесные арки обрабатываются специальным антикоррозийным покрытием, передние сиденья и зеркала заднего вида оборудованы функцией подогрева. В кроссовере предусмотрен бачок омывателя с увеличенным объемом — 4,5 литра.

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