В Ленинградской области племенной завод «Гражданский» ввел в строй коровник на 520 мест

© lentv24.ru

Ко Дню Ленинградской области племенной завод «Гражданский», расположенный в Приозерском районе, ввел в строй коровник на 520 мест. Он оборудован всем, что должно быть в самом продвинутом аграрном хозяйстве. Там есть автоматизированные системы климат-контроля, подачи воды и навозоудаления.

Создание комфортных условий для коров позволит увеличить объем производства молока.

Реализация проекта позволит укрепить продовольственную безопасность в Ленобласти

Племзавод «Гражданский» является одним из лучших не только в Ленобласти, но и в России.

Средний надой в нем составляет 17270 кг, в то время как по России — 6800 кг.

Валовый надой племзавода в сутки превышает 24 тонны молока.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈