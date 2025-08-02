В Ленинградской области племенной завод «Гражданский» ввел в строй коровник на 520 мест
Ко Дню Ленинградской области племенной завод «Гражданский», расположенный в Приозерском районе, ввел в строй коровник на 520 мест. Он оборудован всем, что должно быть в самом продвинутом аграрном хозяйстве. Там есть автоматизированные системы климат-контроля, подачи воды и навозоудаления.
Создание комфортных условий для коров позволит увеличить объем производства молока.
Реализация проекта позволит укрепить продовольственную безопасность в Ленобласти
Племзавод «Гражданский» является одним из лучших не только в Ленобласти, но и в России.
Средний надой в нем составляет 17270 кг, в то время как по России — 6800 кг.
Валовый надой племзавода в сутки превышает 24 тонны молока.
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