Отечественная разработка: на Каширской ГРЭС установлена турбина ГТЭ-170.1

Отечественная разработка: на Каширской ГРЭС установлена турбина ГТЭ-170.1Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Каширской ГРЭС завершен ключевой этап строительства парогазовой установки ПГУ-900 — на фундамент первого энергоблока установлена газовая турбина ГТЭ-170.1. Это оборудование, разработанное компанией «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России, стало первой в стране газовой турбиной, получившей статус инновационного энергооборудования, сообщили в Интер РАО.
ГТЭ-170.1 весом около 200 тонн станет основным элементом нового энергоблока. Проект строительства ПГУ-900 включен в госпрограмму модернизации теплоэнергетики. Реализацию проекта осуществляет ООО «Интер РАО — Инжиниринг». Ввод в эксплуатацию новой парогазовой установки позволит значительно повысить эффективность работы Каширской ГРЭС.
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