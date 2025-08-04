Отечественная разработка: на Каширской ГРЭС установлена турбина ГТЭ-170.1

На Каширской ГРЭС завершен ключевой этап строительства парогазовой установки ПГУ-900 — на фундамент первого энергоблока установлена газовая турбина ГТЭ-170.1. Это оборудование, разработанное компанией «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России, стало первой в стране газовой турбиной, получившей статус инновационного энергооборудования, сообщили в Интер РАО.

ГТЭ-170.1 весом около 200 тонн станет основным элементом нового энергоблока. Проект строительства ПГУ-900 включен в госпрограмму модернизации теплоэнергетики. Реализацию проекта осуществляет ООО «Интер РАО — Инжиниринг». Ввод в эксплуатацию новой парогазовой установки позволит значительно повысить эффективность работы Каширской ГРЭС.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈