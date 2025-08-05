«Росатом» начал регулярные поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в Северо-Западный ФО
Радиофармпрепарат на основе самария-153 © t.me
В/О «Изотоп» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») впервые стало осуществлять регулярные поставки радиофармпрепарата в СЗФО. До настоящего времени препарат применялся в ряде других регионов России — в Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Однако в Северо-Западный федеральный округ поставки не осуществлялись, пациентам приходилось выезжать в другие регионы для лечения. Теперь радиофармпрепарат доступен пациентам Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика Гранова.
Единственным в России производителем препарата является Научно-исследовательский физико-химический институт им. Карпова (входит в «Росатом»), который производит готовый раствор для внутривенного введения, а также сырьевой изотоп самария-153. За поставки препарата отвечает В/О «Изотоп» (входит в научный дивизион госкорпорации).
Препарат на основе изотопа самария-153 обладает способностью избирательно накапливаться в метастатических очагах костной ткани при таких онкологических заболеваниях, как рак щитовидной железы, молочной железы, предстательной железы, почек и легких. Он воздействует на клетки метастатического или воспалительного очага и окружающие его нервные окончания, оказывая обезболивающее воздействие, в том числе за счет уничтожения злокачественных клеток.
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