Ростех оснастил аэропорт Грозного новым навигационным оборудованием

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Госкорпорация Ростех завершила модернизацию навигационной системы аэропорта Грозного. Специалисты компании «Азимут» установили радиолокатор нового поколения АОРЛ-АМИ 2700 и автоматический радиопеленгатор DF 2000. Оборудование успешно прошло испытания и готово к эксплуатации.

Новый радиолокатор повышает точность определения местоположения воздушных судов, а также позволяет сократить интервалы между взлетами и посадками, увеличив пропускную способность аэропорта, сообщили в Ростех. Радиопеленгатор DF 2000автоматически определяет направление на самолет при выходе на связь, что улучшает управление воздушным движением.

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