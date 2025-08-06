В Москве открылась новая поликлиника

© cdn.mskguru.ru

В жилом комплексе «Бунинские луга» начала работу поликлиника для обслуживания взрослого населения.

В новом медучредении пациентов будут принимать терапевт, а также узкие специалисты, среди которых хирург, кардиолог, эндокринолог и т. д. Есть стоматологический кабинет, УЗИ, женская консультация, рентген и т. д. Общая площадь здания превышает 5 000 квадратов. Оно построено с учетом принципов безбарьерной среды.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈