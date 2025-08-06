Новая врачебная амбулатория открылась в поселке Борок Ярославской области
В поселке Борок, расположенном в 107 км от Ярославля, начала работу новая врачебная амбулатория. Теперь более 1,3 тысячи жителей поселка и близлежащих деревень смогут получать медицинскую помощь в современных условиях.
Новая амбулатория оснащена всем необходимым для оказания качественной помощи. Прием будут вести терапевт, педиатр, стоматолог и акушер-гинеколог. Медучреждение подключено к интернету, а персонал обучен работе в цифровых системах.
Врачи смогут оформлять больничные, проводить телемедицинские консультации и выписывать льготные рецепты. Для маломобильных пациентов созданы комфортные условия, сообщили в Минздраве России.
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