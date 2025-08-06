Отечественный полуавтоматический запайщик Magnetic FL-900: Прорыв в термоусадочной упаковке

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ООО «АРДсистемы» продолжает выпуск отечественного полуавтоматического L-запайщика Magnetic FL-900, который находит широкое применение в термоусадочных упаковочных линиях. Недавно был отгружен 150-й станок этой модели.

Упаковочная машина постоянно совершенствуется. В последнее время станок был оснащён новым российским контроллером, разработанным в ООО «АРДсистемы», с отечественной программой управления. Данная программа позволяет настраивать все ключевые параметры упаковки, включая импульс нагрева лезвия с автоматической компенсацией для предотвращения перегрева, время работы транспортера, который выводит упакованный товар из зоны запайки, а также время задержки запаивающей рамки в верхнем положении.

Новые возможности программы позволяют изменять силу прижима рамки, что обеспечивает успешную запайку воздушно-пузырчатой пленки (ВПП). Кроме того, для увеличения скорости можно уменьшить высоту подъема рамки. Magnetic FL-900 позволяет упаковывать продукцию до 1500 упаковок в час.

Magnetic FL-900 успешно функционирует на предприятиях России и Беларуси. Основные отличия этого упаковочного аппарата от аналогичных моделей, производимых в России, включают:

Электропривод рамки запайки: В отличие от многих аналогов, которые требуют сжатый воздух, Magnetic FL-900 работает на электричестве, что упрощает эксплуатацию и снижает затраты на обслуживание. Система охлаждения лезвия запайки: Функция необходима для повышения производительности и предотвращения перегрева, что особенно важно при интенсивной работе. Система защиты рук оператора: Magnetic FL-900 оборудован специальной системой, которая предотвращает прижатие рук оператора рамкой, обеспечивая дополнительную безопасность во время работы. Счетчик упаковок: Удобная функция, позволяющая отслеживать количество упакованных изделий, что упрощает контроль за производственными процессами. Память на 6 программ упаковки: Возможность хранения нескольких программ позволяет быстро переключаться между различными режимами работы, что значительно увеличивает гибкость и эффективность упаковочного процесса.

Эти характеристики делают Magnetic FL-900 надежным и эффективным решением для упаковки, соответствующим современным требованиям рынка.

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