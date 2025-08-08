Компания «АРДсистемы» начала выпуск запайщика для упаковки в любые пленочные материалы

© ardsystems.ru

Инженерами ООО «АРДсистемы» разработан и производится ручной запайщик iSealer, который уже успел завоевать доверие более 2500 клиентов компании.

iSealer — это удобный инструмент для упаковки в различные пленочные материалы, включая термоусадочную пленку ПВД, ПНД, ПОФ, ПВХ, а также воздушно-пузырчатую пленку (ВПП). Уникальная функция устройства позволяет одновременно запаивать и отрезать пленку одним движением, что особенно удобно для упаковки мелкой продукции.

Легкий и маневренный, iSealer позволяет легко упаковывать картины и крупные плоские предметы, включая изделия необычной конфигурации. Наличие такого прибора на упаковочном участке любой компании, работающей с почтовыми посылками или маркетплейсами, обеспечивает возможность эффективного использования упаковочного материала без остатков.

Фулфилменты закупают запайщики iSealer в больших количествах — по несколько десятков штук. Этот прибор решает проблему упаковки разнообразных изделий по форме и размерам, а также позволяет работать с различными термо-свариваемыми материалами.

В настоящее время iSealer доступен с лезвием длиной 470 мм и 670 мм. Увеличенная длина лезвия предназначена для клиентов, занимающихся упаковкой картин и постеров.

Полный комплект iSealer включает в себя запайщик с блоком питания, подставку для размотки рулона пленки с рассекателем полу-рукава и держателем провода, защитную подложку для стола, а также фен, который можно использовать для термоусадки мелких предметов или замены тефлона на запайщике. Такой комплект позволяет организовать упаковочное место на любом столе, а в случае необходимости его легко убрать на полку.

