В Татарстане открыт новый корпус Кукморской средней школы № 3
Новый корпус рассчитан на 375 мест. Здесь будут размещаться начальные классы. В здании просторные и светлые классные комнаты, кабинеты родного языка, спортивный зал, зоны отдыха, актовый зал, административные и учебно-вспомогательные кабинеты. Медицинский комплекс состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Столовая включает в себя обеденный зал на 188 посадочных мест, различные цеха и кладовые.
С 2010 года в республике построено 110 объектов общего образования, благодаря чему создано более 71 тыс. новых мест.
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