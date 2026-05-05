Первые 20 полноприводных тягачей-роботов в беспилотном режиме начали в апреле 2026 года грузовые перевозки в арктических районах России. Оборудование для автономной работы установили на российские серийные автомобили АМТ, выпускаемые в Миассе (Челябинская область).

О начале проекта по полноформатным беспилотным грузоперевозкам на колесных тягачах сообщили 30 апреля 2026 года в компании «Газпром нефть». Используются автомобили с колесной формулой 6×6, транспортирующие до 24 тонн груза каждый. Машины автономны и способны работать в условиях ограниченного доступа к спутниковой связи и интернету. Об используемых для перевозок тягачах марки АМТ из Миасса «Техносфера. Россия» рассказывала в 2023 году в своем материале :

По информации российского нефтегазового гиганта, техника движется колоннами по принципу «электронного следа»: «Ведущий автомобиль задает скорость, траекторию и маневры, последующие машины в точности их копируют. Такой подход позволяет поддерживать безопасную дистанцию и повышать эффективность перевозок. Навигация осуществляется с помощью бортового компьютера с элементами искусственного интеллекта, который принимает решения на основе сигналов лидаров и видеокамер. Система в режиме онлайн контролирует дистанцию между машинами в колонне, выявляет препятствия и корректирует траекторию движения».

Первые 20 машин в беспилотном режиме возят грузы на Ямале, в Югре и Якутии, обслуживая нужды местных месторождений «Газпром нефти». В компании оценивают экономическую эффективность роботизации грузовых перевозок в арктических районах как высокую. Внедрение нового решения сокращает логистические затраты примерно на 30%.