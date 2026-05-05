20 российских полноприводных тягачей-роботов работают на Крайнем Севере

Первые 20 полноприводных тягачей-роботов в беспилотном режиме начали в апреле 2026 года грузовые перевозки в арктических районах России. Оборудование для автономной работы установили на российские серийные автомобили АМТ, выпускаемые в Миассе (Челябинская область).

О начале проекта по полноформатным беспилотным грузоперевозкам на колесных тягачах сообщили 30 апреля 2026 года в компании «Газпром нефть». Используются автомобили с колесной формулой 6×6, транспортирующие до 24 тонн груза каждый. Машины автономны и способны работать в условиях ограниченного доступа к спутниковой связи и интернету. Об используемых для перевозок тягачах марки АМТ из Миасса «Техносфера. Россия» рассказывала в 2023 году в своем материале:

По информации российского нефтегазового гиганта, техника движется колоннами по принципу «электронного следа»: «Ведущий автомобиль задает скорость, траекторию и маневры, последующие машины в точности их копируют. Такой подход позволяет поддерживать безопасную дистанцию и повышать эффективность перевозок. Навигация осуществляется с помощью бортового компьютера с элементами искусственного интеллекта, который принимает решения на основе сигналов лидаров и видеокамер. Система в режиме онлайн контролирует дистанцию между машинами в колонне, выявляет препятствия и корректирует траекторию движения».

Первые 20 машин в беспилотном режиме возят грузы на Ямале, в Югре и Якутии, обслуживая нужды местных месторождений «Газпром нефти». В компании оценивают экономическую эффективность роботизации грузовых перевозок в арктических районах как высокую. Внедрение нового решения сокращает логистические затраты примерно на 30%.

Источник: tehnoomsk.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath05.05.26 08:38:24
    В компании оценивают экономическую эффективность роботизации грузовых перевозок в арктических районах как высокую.


    Ну ещё бы. Там и условия подходящие, особого движения на дорогах нет. Раз вся колонна идёт по принципу следования за впередиидущим, то в головную машину вполне можно посадить человека водителя, это всё равно будет выгодно.

    • Нет аватара vlTepes05.05.26 09:33:55

      Я думаю (IMHO), что водители сидят в каждой машине. Но наличие автоматики позволяет не зачитывать им время как вождение. Таким образом обходят ограничения санитарные, и второго водителя можно не брать. Грубо говоря, оператор (назовем его так) дремлет большую часть пути. Но если что — вмешается.

      • Нет аватара Алексей Растригин05.05.26 13:24:37
        водители сидят в каждой машине


        ну если только в рамках идущих испытаний
        А так то смысл именно чтобы только один водитель в головной машине

