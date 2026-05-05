Компания UMG, крупнейший российский производитель строительно-дорожной техники, расширяет модельный ряд в сегменте гусеничной техники и выводит на рынок новый 36-тонный гидравлический экскаватор UMG Е360С. Машина предназначена для добычи щебня и нерудных строительных материалов в карьерах. Особую востребованность машина получит на стройках, в дорожном строительстве и при проведении горных выработок.

Ключевым конкурентным преимуществом Е360С стал топливный бак объемом 860 литров — самый большой в своем сегменте. Для карьеров, расположенных на удаленных участках, где доставка топлива сопряжена с высокими логистическими издержками, увеличенный запас хода без дозаправки напрямую влияет на экономическую эффективность техники, сокращая время простоя и затраты на транспортировку ГСМ. При этом инженерам UMG удалось добиться лучших в классе параметров копания: глубина копания составляет 7630 мм, максимальный радиус — 11490 мм, а высота выгрузки — 7360 мм. В стандартной комплектации экскаватор оснащен рукоятью 3,2 м с ковшом 1,8 м3 для плотности грунта 1,8 т/м³. Опционально Е360С может оснащаться рукоятью длиной 4,0 м и ковшами различного типа и объёма от 1,45 м³ до 2,0 м³ с применением высокопрочных отечественных сталей, которые по своим свойствам не уступают «Hardox», расширяя спектр применения — от рытья котлованов и траншей, до погрузки промерзших грунтов и разрыхленных скальных пород.

Особое внимание при проектировании уделили логистическим издержкам, связанным с транспортировкой техники, и адаптации к российскому климату. Габаритная высота экскаватора при погрузке составляет всего 3120 мм, что позволяет использовать стандартные тралы без дополнительных согласований, ускоряя и удешевляя доставку техники между объектами. Для повышения надежности и сокращения времени простоя на тех. обслуживании предусмотрена система централизованной смазки. Жидкостный предпусковой подогреватель включен в стандартную комплектацию и обеспечивает легкий запуск при отрицательных температурах. Максимальная частота вращения поворотной платформы 10,5 об/мин в сочетании с эффективной гидравлической системой обеспечивают высокую производительность при циклической работе.

Для работы в опасных зонах доступна опция дистанционного управления с радиусом действия до 20 км, которая обеспечивает безопасность оператора, снижает транспортные расходы на дорогу оператора к месту проведения работ и обратно и улучшает обзор при выполнении точных операций. По уровню локализации Е360С соответствует требованиям Постановления Правительства № 719 и составляет более 80%. Основным конкурентным преимуществом экскаватора UMG является улучшенные технические параметры и сниженная стоимость владения. Новая модель успешно прошла полный цикл испытаний на территории производственной площадки «ТВЭКС», подтвердив заявленные характеристики надежности, производительности и топливной экономичности и планируется к отправке в опытную эксплуатацию. В ближайшее время запланирован выпуск модификации со сверхдлинным рабочим оборудованием UMG Е360С LR.

«При создании экскаватора UMG Е360С мы ставили перед собой задачу предоставить рынку конкурентоспособный продукт, соответствующий уровню европейских брендов, но с лучшей экономикой владения. Современные условия эксплуатации экскаваторов подразумевают интенсивную работу в жестких условиях, где важна каждая минута. Увеличенный бак до 860 литров, лучшие параметры копания в сегменте и оперативное сервисное обслуживание — это основные принципы, которые заложены в основу этой машины», — прокомментировал Константин Николаев, генеральный директор Группы UMG.