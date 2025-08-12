На Череповецком металлургическом комбинате модернизирован турбоагрегат с увеличением мощности
На ТЭЦ-ЭВС Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь») завершена модернизация турбоагрегата № 2 с использованием оборудования компании «Силовые машины». Работы проведены в рамках долгосрочного сотрудничества предприятий по обновлению энергетического оборудования комбината.
В результате модернизации мощность турбоагрегата увеличена с 100 до 110 МВт. Это позволит повысить эффективность работы паро- и электровоздуходувной централей предприятия, сообщили «Силовые Машины».
