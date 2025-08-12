Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России

© rostec.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России новые истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках гособоронзаказа по программе текущего года.

«Фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Возможности машины позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Самолет востребован в современных боевых условиях, наши авиазаводы увеличили темпы производства и обеспечивают ритмичные поставки техники в войска», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. У данного самолета достаточно много преимуществ, в том числе большая номенклатура вооружения. Самолет достаточно маневренный, хорошо управляется», — отметил летчик Су-34 ВКС России.

«ОАК, выполняя свои обязательства перед Министерством обороны России, в поставленные сроки и в полном объеме осуществляет поставку авиационной техники. Очередные партии самолетов других типов также готовятся к передаче. Мы гордимся, что наши самолеты помогают выполнять боевые задачи и обеспечивать обороноспособность страны», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

