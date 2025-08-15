В Пресненском районе открыли новую школу для учеников 7-9 классов
В центре Москвы завершилось строительство нового здания для старшеклассников «Романовской школы». Проектировщикам пришлось решить непростую задачу — создать комфортное и современное образовательное пространство на небольшом участке с перепадом высот почти в два метра.
В результате появилось пятиэтажное П-образное здание. Такая форма позволила не только сэкономить площадь, но и организовать уютный внутренний дворик для отдыха учеников. Несмотря на высоту, школа выглядит лёгкой благодаря оригинальному фасаду с объёмным декором и панорамным окнам.
Внутри — всё для комфортного обучения: ИТ-полигон, медиатека, спортивный и гимнастический залы. Территория благоустроена в лучших традициях московских двориков — с беседками, зелёными зонами и площадками для активных игр и тихого отдыха, сообщает пресс-служба мэра Москвы .
Новая школа готова принять учеников уже в этом учебном году.
