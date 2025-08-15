Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 14
Bionysheva_Elena Детские сады и школы

В Пресненском районе открыли новую школу для учеников 7-9 классов

 © t.me

В центре Москвы завершилось строительство нового здания для старшеклассников «Романовской школы». Проектировщикам пришлось решить непростую задачу — создать комфортное и современное образовательное пространство на небольшом участке с перепадом высот почти в два метра.

В результате появилось пятиэтажное П-образное здание. Такая форма позволила не только сэкономить площадь, но и организовать уютный внутренний дворик для отдыха учеников. Несмотря на высоту, школа выглядит лёгкой благодаря оригинальному фасаду с объёмным декором и панорамным окнам.

 © t.me

 © t.me

Внутри — всё для комфортного обучения: ИТ-полигон, медиатека, спортивный и гимнастический залы. Территория благоустроена в лучших традициях московских двориков — с беседками, зелёными зонами и площадками для активных игр и тихого отдыха, сообщает пресс-служба мэра Москвы .

Новая школа готова принять учеников уже в этом учебном году.
Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт